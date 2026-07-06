Les Musicales dans les Vignes Hommage à Stevie Wonder RD 19 Route d’Aix Coudoux

Informations pratiques

Coudoux

Les Musicales dans les Vignes Hommage à Stevie Wonder

Jeudi 10 septembre 2026 à partir de 18h30. RD 19 Route d’Aix Château Saint Hilaire Coudoux Bouches-du-Rhône

Tarif : 30 – 30 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-10 18:30:00

fin : 2026-09-10

Date(s) :

2026-09-10

Plongez dans l’univers de Stevie Wonder avec un quartet jazz d’exception qui revisite ses plus grands classiques. Une soirée placée sous le signe du groove, de l’émotion et de la convivialité, entre dégustation de vin et concert live.

Hommage à Stevie Wonder réunit quatre musiciens passionnés qui revisitent avec élégance et créativité les plus grands succès de Stevie Wonder. Porté par le groove, des harmonies raffinées et des improvisations inspirées, le quartet réinterprète ce répertoire mythique dans un univers résolument jazz.



Chaque morceau devient un hommage vivant à l’âme, au swing et au génie mélodique de l’artiste, mêlant respect de l’œuvre originale et liberté d’interprétation. Les arrangements subtils révèlent toute la modernité et la richesse intemporelle de ces chansons emblématiques.



Sur scène, le quartet séduit par son énergie chaleureuse, son sens du rythme et sa complicité évidente, offrant un concert vibrant où se rencontrent nostalgie, modernité et pure musicalité.



18h30 Accueil

19h00 Verre de vin de dégustation offert, restauration avec Foodtrucks sur place

20h30 Concert (durée approx. 1h30)



Billetterie sur place* **



*gratuit pour les enfants de moins de 15 ans dans la limite des places assises disponibles

**selon places disponibles

Infos pratiques

Placement libre

Restauration Foodtrucks sur place (applicable pour les concerts de la saison été)

Entrée gratuite pour les enfants de moins de 15 ans, places assises réservées prioritairement aux détenteurs de billets

Billetterie sur place .

RD 19 Route d’Aix Château Saint Hilaire Coudoux 13111 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 52 10 68 boutique@chateau-saint-hilaire.fr

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English :

Immerse yourself in the world of Stevie Wonder with an exceptional jazz quartet that reimagines his greatest hits. An evening filled with groove, emotion, and camaraderie, featuring wine tasting and a live concert.

L’événement Les Musicales dans les Vignes Hommage à Stevie Wonder Coudoux a été mis à jour le 2026-07-06 par Provence Tourisme