Les Musicales dans les Vignes Flamenco au château Barbebelle RD 543 Rognes

Informations pratiques

Rognes

Les Musicales dans les Vignes Flamenco au château Barbebelle

Mardi 4 août 2026 de 18h30 à 22h.

Accueil 18h30 concert 20h30. RD 543 Château Barbebelle Rognes Bouches-du-Rhône

Tarif : 24 – 24 – 24 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04 18:30:00

fin : 2026-08-04 22:00:00

Date(s) :

2026-08-04

18h30 Accueil

19h00 Verre de vin de dégustation offert, restauration avec Foodtrucks sur place

20h30 Concert (durée approx. 1h30)



Billetterie sur place. Gratuit pour les enfants de moins de 15 ans dans la limite des places assises disponibles

Flamenco



Céline Daussan, danseuse de flamenco au style intense et profondément expressif, propose un spectacle où se rencontrent passion, élégance et puissance. Formée auprès de grands maîtres du flamenco, elle développe une gestuelle précise et habitée, portée par un zapateado maîtrisé et une présence scénique vibrante.



Son univers, enraciné dans la tradition andalouse tout en restant ouvert à la modernité, donne naissance à une émotion immédiate et sincère. Chaque mouvement devient langage, chaque silence une tension, chaque frappe un battement de vie.



Sur scène, Céline Daussan fait résonner le flamenco comme un souffle ardent, invitant le public à un voyage sensoriel au cœur d’un art authentique, lumineux et profondément humain. .

RD 543 Château Barbebelle Rognes 13840 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 50 22 12 contact@barbebelle.com

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English :

6:30 p.m. Welcome

7:00 p.m. Complimentary glass of wine for tasting; food trucks on site

8:30 p.m. Concert (approx. 1 hour 30 minutes)



Tickets available at the door. Free for children under 15, subject to seating availability

L’événement Les Musicales dans les Vignes Flamenco au château Barbebelle Rognes a été mis à jour le 2026-07-17 par Office Municipal de Tourisme de Rognes