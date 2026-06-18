Musicales dans les Vignes Alain Arias Hommage à Mozart Château Bonisson Rognes

Rognes

Musicales dans les Vignes Alain Arias Hommage à Mozart

Vendredi 24 juillet 2026 de 18h30 à 23h. Château Bonisson 177 Route des Mauvares Rognes Bouches-du-Rhône

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 18:30:00

fin : 2026-07-24 23:00:00

Date(s) :

2026-07-24

Dans le cadre du Festival Les Musicales dans les Vignes, venez vivre un moment musical d’exception, entre grâce, puissance et émotion, porté par un quintet d’excellence et un soliste au charisme magnétique, Alain Arias.

Virtuose du violon, Alain Arias se produit en soliste aux côtés des plus grands noms de la musique classique. Diplômé et multi-récompensé, son immense talent fait aujourd’hui l’unanimité auprès du public comme de la critique.

Alain Arias sublime le concerto pour violon de Beethoven. Véritable virtuose, il fait voltiger son archet sur les cordes, offrant au public de véritables paysages lyriques — La Tribune.

Avec Alain Arias Quintet, il propose une interprétation somptueuse et habitée des chefs-d’œuvre de Wolfgang Amadeus Mozart. Cinq musiciens sur scène unissent leurs sensibilités pour offrir une lecture lumineuse de La Petite Musique de Nuit, avant de plonger dans la profondeur et l’intensité dramatique du Requiem, dans une version vibrante et profondément émouvante.

Un moment musical d’exception, entre grâce, puissance et émotion, porté par un quintet d’excellence et un soliste au charisme magnétique.





18h30 Accueil

19h00 Verre de vin de dégustation offert (blanc ou rosé), restauration avec foodtrucks sur place

20h30 Concert (durée approx. 1h30)





TARIFS

30€ | Tarif adulte (1 verre de vin blanc ou rosé offert)

Gratuit pour les enfants de moins de 15 ans dans la limite des places assises disponibles



INFORMATIONS PRATIQUES

Parking gratuit

Placement libre

Billetterie sur place (selon places disponibles) .

Château Bonisson 177 Route des Mauvares Rognes 13840 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 66 90 20 contact@bonisson.com

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English :

As part of the Les Musicales dans les Vignes Festival, come experience an exceptional musical moment—a blend of grace, power, and emotion—brought to life by a quintet of the highest caliber and a soloist with magnetic charisma, Alain Arias.

L’événement Musicales dans les Vignes Alain Arias Hommage à Mozart Rognes a été mis à jour le 2026-06-18 par Office Municipal de Tourisme de Rognes