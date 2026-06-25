Wake Up! Ta vie t’attend Tiers-Lieu le Foussa Rognes

Rognes

Wake Up! Ta vie t’attend

Du samedi 18 au dimanche 19 juillet 2026 de 9h30 à 17h30. Tiers-Lieu le Foussa 1 Boulevard des Ecoles Rognes Bouches-du-Rhône

Tarif : 140 – 140 – 170 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 09:30:00

fin : 2026-07-19 17:30:00

Date(s) :

2026-07-18

Un stage de deux jours pour femmes, axé sur le mouvement, la créativité et l’audace. Il vise à retrouver l’élan, réveiller la créativité et remettre du mouvement dans sa vie, dans un espace bienveillant et confidentiel.

Ce stage propose des approches créatives, corporelles et collectives pour se reconnecter à ses désirs, identifier ce qui nourrit l’élan et ce qui le freine. Les participantes expérimenteront du nouveau, retrouveront confiance en leur potentiel créatif et repartiront avec un cap concret. Le programme inclut des partages, de la créativité, des pratiques corporelles, de l’intelligence collective et un plan d’action. .

Tiers-Lieu le Foussa 1 Boulevard des Ecoles Rognes 13840 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 25 49 52 43

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English :

A two-day workshop for women, focused on movement, creativity, and boldness. It aims to help you regain momentum, awaken your creativity, and bring movement back into your life, all within a supportive and confidential environment.

L’événement Wake Up! Ta vie t’attend Rognes a été mis à jour le 2026-06-25 par Office Municipal de Tourisme de Rognes