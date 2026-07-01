Les Musicales dans les Vignes Joyful Château de Vauclaire Meyrargues

Informations pratiques

Meyrargues

Les Musicales dans les Vignes Joyful

Mercredi 15 juillet 2026 à partir de 18h30. Château de Vauclaire 2398 RD 556 Meyrargues Bouches-du-Rhône

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 18:30:00

fin : 2026-07-15

Date(s) :

2026-07-15

Joyful, quintet porté par Magali Ponsada, fait vibrer soul et gospel dans un concert lumineux mêlant grooves, harmonies et émotion. Une expérience musicale généreuse, portée par des voix puissantes et une énergie communicative.

Joyful réunit cinq musiciens, dont Magali Ponsada, animés par la passion de la soul et la force du gospel, pour offrir un concert à la fois vibrant et lumineux. Leur univers musical mêle grooves chaleureux, harmonies profondes et énergie spirituelle, donnant naissance à une musique moderne tout en restant profondément enracinée.



Entre titres inspirés, reprises revisitées et moments d’improvisation, Joyful propose une expérience intense où l’émotion côtoie la ferveur. Chaque morceau devient un espace de liberté et de partage, porté par une interprétation sincère et habitée.



Sur scène, la complicité du quintet et la puissance de ses voix diffusent une joie communicative, invitant le public à un voyage musical généreux, fédérateur et profondément humain.



18h30 Accueil

19h00 Verre de vin de dégustation offert, restauration avec Foodtrucks sur place

20h30 Concert (durée approx. 1h30)



Billetterie sur place* **



*gratuit pour les enfants de moins de 15 ans dans la limite des places assises disponibles

**selon places disponibles

Infos pratiques

Placement libre

Restauration Foodtrucks sur place (applicable pour les concerts de la saison été)

Entrée gratuite pour les enfants de moins de 15 ans, places assises réservées prioritairement aux détenteurs de billets

Billetterie sur place .

Château de Vauclaire 2398 RD 556 Meyrargues 13650 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 57 50 14 alexandre.sallier@chateaudevauclaire.com

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English :

Joyful, a quintet led by Magali Ponsada, brings soul and gospel to life in a vibrant concert that blends grooves, harmonies, and emotion. A rich musical experience, driven by powerful voices and infectious energy.

L’événement Les Musicales dans les Vignes Joyful Meyrargues a été mis à jour le 2026-07-06 par Provence Tourisme