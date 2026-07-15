Les Musicales dans les Vignes Les Danses Hongroises Château de Vauclaire Meyrargues

Informations pratiques

Meyrargues

Les Musicales dans les Vignes Les Danses Hongroises

Jeudi 16 juillet 2026 à partir de 18h30. Château de Vauclaire 2398 RD 556 Meyrargues Bouches-du-Rhône

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 18:30:00

fin : 2026-07-16

Date(s) :

2026-07-16

Alain Arias, violoniste virtuose, et Jean-Baptiste Mathulin, pianiste d’exception, unissent leur talent dans un concert intense et raffiné. Un duo magnétique où virtuosité, émotion et complicité subliment les grandes œuvres du répertoire.

Virtuose du violon, Alain Arias se produit en soliste aux côtés des plus grands noms de la musique classique. Diplômé et multi-récompensé, son immense talent fait aujourd’hui l’unanimité auprès du public comme de la critique.



Alain Arias sublime le concerto pour violon de Beethoven. Véritable virtuose, il fait voltiger son archet sur les cordes, offrant au public de véritables paysages lyriques — La Tribune.



À ses côtés, Jean-Baptiste Mathulin, pianiste au jeu subtil et expressif, conjugue virtuosité et sensibilité. Formé au grand répertoire classique tout en restant ouvert aux influences contemporaines, il façonne un univers musical raffiné, empreint d’émotion et de poésie. Sur scène, son toucher précis et sa présence élégante créent un moment suspendu, intime et captivant.



Réunis sur scène, Alain Arias et Jean-Baptiste Mathulin forment un duo d’exception. Leur interprétation des Danses hongroises se révèle flamboyante et profondément expressive, mêlant fougue, lyrisme et complicité musicale.



Un voyage intense et passionné, porté par deux artistes au talent magnétique.



18h30 Accueil

19h00 Verre de vin de dégustation offert, restauration avec Foodtrucks sur place

20h30 Concert (durée approx. 1h30)



Billetterie sur place* **



*gratuit pour les enfants de moins de 15 ans dans la limite des places assises disponibles

**selon places disponibles

Infos pratiques

Placement libre

Restauration Foodtrucks sur place (applicable pour les concerts de la saison été)

Entrée gratuite pour les enfants de moins de 15 ans, places assises réservées prioritairement aux détenteurs de billets

Billetterie sur place .

Château de Vauclaire 2398 RD 556 Meyrargues 13650 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 57 50 14 alexandre.sallier@chateaudevauclaire.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Alain Arias, a virtuoso violinist, and Jean-Baptiste Mathulin, an exceptional pianist, combine their talents in an intense and refined concert. A magnetic duo in which virtuosity, emotion, and chemistry elevate the great works of the repertoire.

L’événement Les Musicales dans les Vignes Les Danses Hongroises Meyrargues a été mis à jour le 2026-07-06 par Provence Tourisme