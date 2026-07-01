Informations pratiques

Gigean

LES MUSICALES DE GIGEAN LA JOVIAL GUIGUINCHE

Impasse de l’Évêché Gigean Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21

fin : 2026-07-21

Date(s) :

2026-07-21

Les Musicales de Gigean un nouveau rendez-vous culturel sous les étoiles.

Les Musicales de Gigean un nouveau rendez-vous culturel sous les étoiles

La Ville de Gigean lance cette année Les Musicales de Gigean, un nouveau rendez-vous estival consacré à la musique vivante dans le cadre privilégié du Théâtre de Verdure Denis Badault.

Pour cette première édition, le public est invité à découvrir La Jovial Guiguinche, le samedi 11 juillet à 21h.

Né de la rencontre de musiciens issus du jazz et des musiques improvisées, ce collectif propose un voyage musical chaleureux et festif à travers les traditions du monde. Au fil des morceaux, accordéon, guitare et percussions mêlent avec talent rythmes des Balkans, mélodies d’Amérique latine, influences méditerranéennes et airs traditionnels de nos régions.

Porté par l’énergie du bal populaire et l’esprit guinguette, le trio composé de Guilhem Verger (accordéon), Hervé Duret (guitare) et Maxime Rouayroux (batterie et percussions) invite le public à partager un moment convivial, entre écoute, danse et bonne humeur.

À travers ce nouveau rendez-vous culturel, la municipalité souhaite proposer des soirées musicales accessibles à tous, favorisant la découverte artistique et le partage dans un cadre naturel et convivial.

Rendez-vous samedi 11 juillet à 21h au Théâtre de Verdure Denis Badault, derrière la salle Marie de Montpellier. Entrée libre.

Renseignements 06 14 71 77 53. .

Impasse de l’Évêché Gigean 34770 Hérault Occitanie +33 6 14 71 77 53

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English :

Les Musicales de Gigean: a new cultural event under the stars.

L’événement LES MUSICALES DE GIGEAN LA JOVIAL GUIGUINCHE Gigean a été mis à jour le 2026-07-03 par 34 Office de Tourisme Archipel de Thau