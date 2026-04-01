Les Musicales de l’Abbaye du Thoronet RD79 Le Thoronet
Les Musicales de l’Abbaye du Thoronet RD79 Le Thoronet samedi 3 octobre 2026.
Le Thoronet
Les Musicales de l’Abbaye du Thoronet
RD79 Abbaye du Thoronet Le Thoronet Var
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03
fin : 2026-10-03
Date(s) :
2026-10-03
Concert de musiques baroques françaises et italiennes.
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RD79 Abbaye du Thoronet Le Thoronet 83340 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 60 43 95 resa-thoronet@monuments-nationaux.fr
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English : Les Musicales de l’Abbaye du Thoronet
Concert of French and Italian baroque music.
L’événement Les Musicales de l’Abbaye du Thoronet Le Thoronet a été mis à jour le 2026-04-21 par Office de Tourisme Intercommunal Coeur du Var
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