Les musicales de l’abbaye Le Bourg Saint-Ferme lundi 17 août 2026.

Saint-Ferme

Les musicales de l’abbaye

Le Bourg Abbaye Saint-Ferme Gironde

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-17

fin : 2026-08-21

Date(s) :

2026-08-17

Pendant plusieurs jours, de jeunes musiciens talentueux et des artistes confirmés partageront leur passion, leur savoir-faire et leur exigence artistique dans un lieu chargé d’histoire et d’émotion. Entre travail musical, échanges privilégiés et moments de partage, cette rencontre promet une expérience unique pour les participants comme pour le public. .

Le Bourg Abbaye Saint-Ferme 33580 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 78 62 16 anaitkarpova@gmail.com

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English : Les musicales de l’abbaye

L’événement Les musicales de l’abbaye Saint-Ferme a été mis à jour le 2026-06-11 par OT de l’Entre-deux-Mers