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Soirée au Château Denias Château Denias Saint-Ferme

Soirée au Château Denias Château Denias Saint-Ferme

Soirée au Château Denias Château Denias Saint-Ferme samedi 25 juillet 2026.

Lieu
Château Denias
Adresse
2 Lieu-dit Denias
Ville
33580 Saint-Ferme
Département
Gironde
Début
samedi 25 juillet 2026
Fin
dimanche 26 juillet 2026
Heure de début
18:00:00
Tarif

Saint-Ferme

Soirée au Château Denias

Château Denias 2 Lieu-dit Denias Saint-Ferme Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 18:00:00
fin : 2026-07-25 23:30:00

Date(s) :
2026-07-25

Le Château Denias vous invite à sa soirée autour d’une ambiance musicale, concert et karaoké, puis un repas avec le Café du Midi pour vous faire passer un bon moment. Réservation conseillée au 06 51 54 81 10.   .

Château Denias 2 Lieu-dit Denias Saint-Ferme 33580 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 51 54 81 10 

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English : Soirée au Château Denias

L’événement Soirée au Château Denias Saint-Ferme a été mis à jour le 2026-06-25 par OT de l’Entre-deux-Mers

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