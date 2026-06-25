Soirée au Château Denias Château Denias Saint-Ferme
Soirée au Château Denias Château Denias Saint-Ferme samedi 25 juillet 2026.
Saint-Ferme
Soirée au Château Denias
Château Denias 2 Lieu-dit Denias Saint-Ferme Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 18:00:00
fin : 2026-07-25 23:30:00
Date(s) :
2026-07-25
Le Château Denias vous invite à sa soirée autour d’une ambiance musicale, concert et karaoké, puis un repas avec le Café du Midi pour vous faire passer un bon moment. Réservation conseillée au 06 51 54 81 10. .
Château Denias 2 Lieu-dit Denias Saint-Ferme 33580 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 51 54 81 10
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Soirée au Château Denias
L’événement Soirée au Château Denias Saint-Ferme a été mis à jour le 2026-06-25 par OT de l’Entre-deux-Mers
À voir aussi à Saint-Ferme (Gironde)
- Vide-Grenier Abbaye Saint-Ferme 5 juillet 2026
- Les musicales de l’abbaye Le Bourg Saint-Ferme 17 août 2026