Les musicales de l’été concert live avec Karima & Olivier Château de Turenne Turenne

Turenne

Les musicales de l’été concert live avec Karima & Olivier

Château de Turenne 170 Rue des Officiers Turenne Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 20:00:00

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07

Es deux artistes reviennent pour partager avec le public un moment musical chaleureux et convivial, dans l’atmosphère estivale et patrimoniale du site.

Entre musique, panorama et ambiance festive, cette soirée promet un moment privilégié au cœur de la Vicomté de Turenne.

Le Mess des Officiers, kiosque gourmand du château, proposera une offre de restauration sur place pour accompagner la soirée.

A 20h dans les jardins du château (sous réserve des conditions météorologiques). Réservation fortement conseillée. .

Château de Turenne 170 Rue des Officiers Turenne 19500 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 19 31 02 68

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English : Les musicales de l’été concert live avec Karima & Olivier

L’événement Les musicales de l’été concert live avec Karima & Olivier Turenne a été mis à jour le 2026-05-05 par Brive Tourisme