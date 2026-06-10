LES MUSICALES DE SAINT JACQUES QUATUOR ILLUSION Laure-Minervois
LES MUSICALES DE SAINT JACQUES QUATUOR ILLUSION Laure-Minervois jeudi 2 juillet 2026.
Laure-Minervois
LES MUSICALES DE SAINT JACQUES QUATUOR ILLUSION
Laure-Minervois Aude
Tarif : 30 – 30 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-02 19:00:00
fin : 2026-07-02
Date(s) :
2026-07-02
Soirée musicale dans le cadre des Musicales de Saint-Jacques, avec le Quatuor Illusion.
Réunis autour du saxophone, Guy Robert, David Theraulaz, Valérie Coustou et Pascal Pezot proposent un concert vivant, généreux et accessible, à la croisée du classique, du jazz et des musiques du monde.
Gratuit de 18 ans.
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Laure-Minervois 11800 Aude Occitanie +33 6 82 46 11 72
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English :
Musical evening as part of the Musicales de Saint-Jacques festival, with the Quatuor Illusion.
Guy Robert, David Theraulaz, Valérie Coustou and Pascal Pezot come together around the saxophone to offer a lively, generous and accessible concert at the crossroads of classical, jazz and world music.
Free for under 18s.
L’événement LES MUSICALES DE SAINT JACQUES QUATUOR ILLUSION Laure-Minervois a été mis à jour le 2026-06-10 par
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