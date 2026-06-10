Laure-Minervois

LES MUSICALES DE SAINT JACQUES QUATUOR ILLUSION

Laure-Minervois Aude

Tarif : 30 – 30 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-02 19:00:00

fin : 2026-07-02

Date(s) :

2026-07-02

Soirée musicale dans le cadre des Musicales de Saint-Jacques, avec le Quatuor Illusion.

Réunis autour du saxophone, Guy Robert, David Theraulaz, Valérie Coustou et Pascal Pezot proposent un concert vivant, généreux et accessible, à la croisée du classique, du jazz et des musiques du monde.

Gratuit de 18 ans.

.

Laure-Minervois 11800 Aude Occitanie +33 6 82 46 11 72

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Musical evening as part of the Musicales de Saint-Jacques festival, with the Quatuor Illusion.

Guy Robert, David Theraulaz, Valérie Coustou and Pascal Pezot come together around the saxophone to offer a lively, generous and accessible concert at the crossroads of classical, jazz and world music.

Free for under 18s.

L’événement LES MUSICALES DE SAINT JACQUES QUATUOR ILLUSION Laure-Minervois a été mis à jour le 2026-06-10 par