Laure-Minervois

SOIRÉE OPEN CAVE

Laure-Minervois Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 19:00:00

fin : 2026-07-04 23:00:00

Date(s) :

2026-07-04

Venez partager une soirée au cœur du domaine. Au programme dégustation des cuvées du domaine. Une ambiance assurée par un DJ ainsi que le duo acoustique The White Dukes (guitare et voix), pour un voyage musical pop, rock, blues et soul à travers les décennies.

Possibilité de se restaurer sur place avec les viandes de la Maison Dos Santos (boucherie-traiteur), les crêpes salées et sucrées de la Calandreta Los Cascamels, et les délicieuses glaces artisanales Audeline.

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Laure-Minervois 11800 Aude Occitanie +33 4 68 78 24 82 contact@chateaustjacques.com

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English :

Come spend an evening in the heart of the estate. On the program: a tasting of the estate’s vintages. The atmosphere will be provided by a DJ and the acoustic duo The White Dukes (guitar and vocals), taking you on a musical journey through pop, rock, blues, and soul across the decades.

Food will be available on-site, featuring meats from Maison Dos Santos (butcher and caterer), savory and sweet crepes from Calandreta Los Cascamels, and delicious artisanal ice cream from Audeline.

L’événement SOIRÉE OPEN CAVE Laure-Minervois a été mis à jour le 2026-06-11 par