Les musicales du Château de Gironde Saint-Parthem
Les musicales du Château de Gironde Saint-Parthem vendredi 14 août 2026.
Saint-Parthem
Les musicales du Château de Gironde
Saint-Parthem Aveyron
Tarif : – – EUR
15
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14
fin : 2026-08-14
Date(s) :
2026-08-14
Chapelle de Gironde Saint-Parthem 16h
Concert de Lawrence Bekk Day Quand le romantisme russe rencontre la vallée du Lot . Dans le cadre des 10 ans de l’association Via Ligure.
Tarif : 15 € (gratuit pour le moins de 12 ans).
Billetterie : Office de Tourisme et du Thermalisme 05 65 43 18 36 15 .
Saint-Parthem 12300 Aveyron Occitanie +33 5 65 43 18 36 tourisme@decazeville-communaute.fr
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English :
L’événement Les musicales du Château de Gironde Saint-Parthem a été mis à jour le 2026-06-05 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)