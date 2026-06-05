Les musicales du Château de Gironde Saint-Parthem vendredi 14 août 2026.

Saint-Parthem

Les musicales du Château de Gironde

Saint-Parthem Aveyron

Tarif : – – EUR

15

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-08-14

Chapelle de Gironde Saint-Parthem 16h

Concert de Lawrence Bekk Day Quand le romantisme russe rencontre la vallée du Lot . Dans le cadre des 10 ans de l’association Via Ligure.

Tarif : 15 € (gratuit pour le moins de 12 ans).

Billetterie : Office de Tourisme et du Thermalisme 05 65 43 18 36 15 .

Saint-Parthem 12300 Aveyron Occitanie +33 5 65 43 18 36 tourisme@decazeville-communaute.fr

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English :

L’événement Les musicales du Château de Gironde Saint-Parthem a été mis à jour le 2026-06-05 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)