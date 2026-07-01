Visite libre : explorez la vie d’autrefois dans la vallée du Lot, Terra Olt, Saint-Parthem

Informations pratiques

Visite libre : explorez la vie d’autrefois dans la vallée du Lot Samedi 19 septembre, 14h00 Terra Olt Aveyron

Tarif préférentiel : 7€ adulte. 5€ pour les 8-12 ans. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

️ Voyage au cœur de la vallée du Lot d’autrefois

Plongez dans une expérience hors du temps : explorez 10 espaces fascinants pour découvrir la vie des habitants de la vallée du Lot au siècle dernier.

Des moments riches en émotions, découvertes et surprises vous attendent !

Terra Olt Place de l’église, 12300 Saint-Parthem Saint-Parthem 12300 Aveyron Occitanie http://www.terra-olt.com Explorez 10 espaces surprenants et plongez dans la vie des habitants de la vallée d’autrefois.

Du Cantou au fascinant aquarium géant, en passant par l’école et la palpitante descente en gabarre sur la rivière, découvrez la vie des ribièrols à travers les siècles.

Une expérience immersive et passionnante vous attend, avec une mise en scène innovante, des automates, des effets spéciaux impressionnants et une visite guidée de qualité.

Préparez-vous à vivre des moments fantastiques, remplis d’émotions, de découvertes et de surprises !

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©DR