Informations pratiques

Vogelgrun

Les musicales du Rhin Concert de l’orchestre de l’OTAN

Vogelgrun Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-09-26 15:00:00

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-09-26 2026-09-27

SHAPE International Band

Le NATO Jazz Orchestra (Orchestre de Jazz de l’OTAN) est le grand ensemble de jazz du SHAPE International Band. Il est constitué de 15 à 18 membres.

Composé de trompettes, de trombones, de saxophones, d’une section rythmique et de chanteurs, il interprète des arrangements de jazz de big band américain classique de Glenn Miller, Duke Ellington, Count Basie et des arrangements vocaux d’artistes tels que Frank Sinatra et Johnny Hallyday. .

Vogelgrun 68600 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 72 56 66

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Les musicales du Rhin Concert de l’orchestre de l’OTAN Vogelgrun a été mis à jour le 2026-07-20 par Office de Tourisme Alsace Rhin Brisach