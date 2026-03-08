Les music’assiettes d’Alpaga Lévignac-de-Guyenne
Grande Salle carrelée Lévignac-de-Guyenne Lot-et-Garonne
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Début : 2026-06-06
fin : 2026-06-06
2026-06-06
Rencontre et partage autour de la musique, venez échanger sur votre approche, passion, philosophie, sensibilité, connaissance sur la musique et bien encore !
Si vous jouez, écoutez, travaillez, chantez, écrivez sur le thème de la musique venez partager votre passion autour d’une auberge espagnole (Apportez votre spécialité !). .
Grande Salle carrelée Lévignac-de-Guyenne 47120 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 68 93 40 49
L’événement Les music’assiettes d’Alpaga Lévignac-de-Guyenne a été mis à jour le 2026-03-04 par OT du Pays de Duras CDT47