Les music’assiettes d’Alpaga Lévignac-de-Guyenne

Grande Salle carrelée Lévignac-de-Guyenne Lot-et-Garonne

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Les music’assiettes d’Alpaga !

Rencontre et partage autour de la musique, venez échanger sur votre approche, passion, philosophie, sensibilité, connaissance sur la musique et bien encore !

Si vous jouez, écoutez, travaillez, chantez, écrivez sur le thème de la musique venez partager votre passion autour d’une auberge espagnole (Apportez votre spécialité !). .

