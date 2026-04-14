Les musiciens de Brême, Autre lieu, Genève
Les musiciens de Brême, Autre lieu, Genève dimanche 26 avril 2026.
Les musiciens de Brême Dimanche 26 avril, 18h00 Autre lieu
CHF 0.- à CHF 25.-
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-26T18:00:00+02:00 – 2026-04-26T19:00:00+02:00
Fin : 2026-04-26T18:00:00+02:00 – 2026-04-26T19:00:00+02:00
Conte d’après les frères Grimm, Musique de Franz Tishhauser, pour flûte traversière, clarinette, hautbois, basson, piano et comédien.
Autre lieu Genève Genève 1204 Genève [{« type »: « link », « value »: « https://ensemblevariante.ch/spectacles/les-musiciens-de-breme/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 0223004643 »}]
Conte musical tout public de 7 à 107 ans
Patricia Armada
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