Les musiciens de Brême, Autre lieu, Genève

Les musiciens de Brême Dimanche 26 avril, 18h00 Autre lieu

CHF 0.- à CHF 25.-

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-26T18:00:00+02:00 – 2026-04-26T19:00:00+02:00

Fin : 2026-04-26T18:00:00+02:00 – 2026-04-26T19:00:00+02:00

Conte d’après les frères Grimm, Musique de Franz Tishhauser, pour flûte traversière, clarinette, hautbois, basson, piano et comédien.

Autre lieu Genève Genève 1204 Genève [{« type »: « link », « value »: « https://ensemblevariante.ch/spectacles/les-musiciens-de-breme/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 0223004643 »}]

Conte musical tout public de 7 à 107 ans

Patricia Armada