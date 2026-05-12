Les mystères de Rostrenen Office de Tourisme du Kreiz Breizh Rostrenen

Rostrenen

Les mystères de Rostrenen

Office de Tourisme du Kreiz Breizh 1 place de la République Rostrenen Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 10:00:00

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-08-14

Les visites de Sam’ des visites guidées costumées tout l’été !

Et si les ruelles de Rostrenen vous racontaient leur version de l’histoire ?

Suivez Sam’, guide costumé et conteur, pour une déambulation où les histoires se glissent au détour des pierre. Au programme la découverte stupéfiante du buste de Notre-Dame, apparu en plein hiver au cœur d’un roncier en fleurs… ou encore l’énigmatique buste du Dr Raoult, dont le destin n’a pas fini d’intriguer. Une balade où chaque coin de rue cache son secret.

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Informations complémentaires

Org. Office de Tourisme du Kreiz Breizh. Marche facile.

Réservation obligatoire. Billetterie en ligne. .

Office de Tourisme du Kreiz Breizh 1 place de la République Rostrenen 22110 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 29 02 72

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English :

L’événement Les mystères de Rostrenen Rostrenen a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de tourisme du Kreiz Breizh