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Les Néomadiennes de La Patte d’Oie, Place du champ de foire 79 260 Sainte Néomaye, Aiript

Les Néomadiennes de La Patte d’Oie, Place du champ de foire 79 260 Sainte Néomaye, Aiript

Les Néomadiennes de La Patte d’Oie, Place du champ de foire 79 260 Sainte Néomaye, Aiript dimanche 21 juin 2026.

Lieu : Place du champ de foire 79 260 Sainte Néomaye

Adresse : rue du champ de foire 79260 Sainte néomaye

Ville : 79260 Aiript

Département : Deux-Sèvres

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Tarif : 2000 personnes

Les Néomadiennes de La Patte d’Oie Dimanche 21 juin, 18h00 Place du champ de foire 79 260 Sainte Néomaye Deux-Sèvres

2000 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-21T18:00:00+02:00 – 2026-06-21T23:55:00+02:00
Fin : 2026-06-21T18:00:00+02:00 – 2026-06-21T23:55:00+02:00

Bonjour à tous.
Comme les années précédentes, le dimanche 21 Juin 2026, La Patte d’Oie vous invite à la fête de la musique avec l’aide de la Mairie de Sainte-Néomaye sur notre magnifique place de village.
Fête principale de la commune de Sainte Néomaye sur la place de la foire aux mules pour assister aux concerts proposés par 5 groupes de musique. Tous les styles de musique sont représentés pour le plus grand bonheur des personnes présentes.
Les groupes sont:
BLACK AIR NES
Lyz & Nyx
LADYBUGS
THE BLOB
CARPE DIEM

Cette année, nous avons invité 7 Food trucks, dont un glacier, afin d’assurer la restauration de cette soirée. La Patte d’Oie tiendra la buvette, il n’y aura pas de consigne pour les gobelets.
Rendez-vous le 21 Juin.
Associativement.
La Patte d’Oie

Place du champ de foire 79 260 Sainte Néomaye rue du champ de foire 79260 Sainte néomaye Aiript 79260 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine 0660750336 https://www.facebook.com/lapattedoie79/ magnifique place de la commune ombragé Parking à proximité
Bonjour à tous.

©La Patte d’Oie