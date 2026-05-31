Les Néomadiennes de La Patte d’Oie, Place du champ de foire 79 260 Sainte Néomaye, Aiript
Les Néomadiennes de La Patte d’Oie, Place du champ de foire 79 260 Sainte Néomaye, Aiript dimanche 21 juin 2026.
Les Néomadiennes de La Patte d’Oie Dimanche 21 juin, 18h00 Place du champ de foire 79 260 Sainte Néomaye Deux-Sèvres
2000 personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-21T18:00:00+02:00 – 2026-06-21T23:55:00+02:00
Fin : 2026-06-21T18:00:00+02:00 – 2026-06-21T23:55:00+02:00
Bonjour à tous.
Comme les années précédentes, le dimanche 21 Juin 2026, La Patte d’Oie vous invite à la fête de la musique avec l’aide de la Mairie de Sainte-Néomaye sur notre magnifique place de village.
Fête principale de la commune de Sainte Néomaye sur la place de la foire aux mules pour assister aux concerts proposés par 5 groupes de musique. Tous les styles de musique sont représentés pour le plus grand bonheur des personnes présentes.
Les groupes sont:
BLACK AIR NES
Lyz & Nyx
LADYBUGS
THE BLOB
CARPE DIEM
Cette année, nous avons invité 7 Food trucks, dont un glacier, afin d’assurer la restauration de cette soirée. La Patte d’Oie tiendra la buvette, il n’y aura pas de consigne pour les gobelets.
Rendez-vous le 21 Juin.
Associativement.
La Patte d’Oie
Place du champ de foire 79 260 Sainte Néomaye rue du champ de foire 79260 Sainte néomaye Aiript 79260 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine 0660750336 https://www.facebook.com/lapattedoie79/ magnifique place de la commune ombragé Parking à proximité
Bonjour à tous.
©La Patte d’Oie