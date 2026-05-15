Les noces de faïence Bon Repos sur Blavet
Les noces de faïence Bon Repos sur Blavet dimanche 28 juin 2026.
Bon Repos sur Blavet
Les noces de faïence
chapelle de Gwirmané Bon Repos sur Blavet Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 15:00:00
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-06-28
La chapelle de Gwirmané en Perret ouvre ses portes pour célèbrer l’anniversaire de mariage et dès l’entrée la belle vaisselle est partout et surtout posée sur la table en prévision d’un somptueux repas. Robe de faïence, vaisselle, compositions insolites, peintures et musique. Un artiste acrobate ouvrira la semaine des noces de faïence. Pas de résevation.
Org. Sous les chênes de Corot .
chapelle de Gwirmané Bon Repos sur Blavet 22570 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 46 08 49 17
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English :
L’événement Les noces de faïence Bon Repos sur Blavet a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de tourisme du Kreiz Breizh
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