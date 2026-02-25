Les nocturnes à la capitainerie Marennes Marennes-Hiers-Brouage
Marennes Capitainerie Marennes-Hiers-Brouage Charente-Maritime
Le comité des Fêtes de Marennes propose régulièrement des soirées nocturnes avec repas et animation dansante à proximité du port de plaisance. Avec la participation des Lasses Marennaises.
Marennes Capitainerie Marennes-Hiers-Brouage 17320 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 07 87 40 comitedesfetesmarennes@orange.fr
English :
The Comité des Fêtes de Marennes regularly organizes evening events with food and dancing near the marina. With the participation of Les Lasses Marennaises.
