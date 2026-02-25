Les nocturnes à la capitainerie Marennes Marennes-Hiers-Brouage

Les nocturnes à la capitainerie

Le comité des Fêtes de Marennes propose régulièrement des soirées nocturnes avec repas et animation dansante à proximité du port de plaisance.

Marennes Capitainerie Marennes-Hiers-Brouage 17320 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 07 87 40 comitedesfetesmarennes@orange.fr

The Comité des Fêtes de Marennes regularly organizes evening events with food and dancing near the marina.

