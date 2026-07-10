Les nocturnes à la piscine de Vibrac Piscine Vibrac
vendredi 10 juillet 2026 · Piscine · Vibrac
Informations pratiques
Vibrac
Les nocturnes à la piscine de Vibrac
Piscine Le Bourg Vibrac Charente-Maritime
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 19:30:00
fin : 2026-07-10
Date(s) :
2026-07-10 2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21 2026-08-28
Nocturnes à la piscine de Vibrac avec repas.
.
Piscine Le Bourg Vibrac 17130 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 41 36 55 04
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Evening events at the Vibrac pool, including dinner.
L’événement Les nocturnes à la piscine de Vibrac Vibrac a été mis à jour le 2026-07-10 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge
À voir aussi à Vibrac (Charente-Maritime)
- Un, deux, trois, pagaie ! Vibrac 22 juillet 2026
- Vibrac raconte ses nuits paysannes spectacle son et lumière Vibrac 24 juillet 2026