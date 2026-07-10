Les nocturnes à la piscine de Vibrac Piscine Vibrac

Informations pratiques

Vibrac

Les nocturnes à la piscine de Vibrac

Piscine Le Bourg Vibrac Charente-Maritime

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 19:30:00

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-10 2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21 2026-08-28

Nocturnes à la piscine de Vibrac avec repas.

.

Piscine Le Bourg Vibrac 17130 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 41 36 55 04

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Evening events at the Vibrac pool, including dinner.

L’événement Les nocturnes à la piscine de Vibrac Vibrac a été mis à jour le 2026-07-10 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge