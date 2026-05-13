Le Bugue

Les nocturnes au Bournat

191 Allée Paul-Jean Souriau Le Bugue Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-03 19:30:00

fin : 2026-08-03 23:00:00

Date(s) :

2026-08-03

19h30-23h. soirée magique entre manèges centenaires, artisans, musique et dîner périgourdin. Repas chez Paul sur résa.

À 22h30, feu d’artifice. 12,30 à 20,40€ repas et consommation ne sont pas inclus dans le prix d’entrée.

Depuis plus de 10 ans, chaque été, le parc prolonge la magie en ouvrant ses portes en soirée. À mesure que le soleil descend sur le Périgord, le village change de visage les manèges centenaires s’illuminent, les artisans poursuivent leurs gestes à la lueur du feu, la musique anime les ruelles.

Tout est réuni pour vivre une soirée complète en un seul lieu flâner, s’émerveiller, dîner, danser, rire et partager.

Grande roue, carrousel, balançoires, chaises volantes… tous les manèges vous attendent sous les étoiles. Dans le village, les grandes tablées accueillent un dîner périgourdin en musique, porté par l’ambiance festive du Trio Guinguette et de La Banda. Repas chez Paul sur réservation.

À 22h30, la nuit atteint son point d’orgue un feu d’artifice embrase le ciel au-dessus du moulin illuminé.

Une soirée chaleureuse, hors du temps, à vivre en famille ou entre amis. .

191 Allée Paul-Jean Souriau Le Bugue 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 08 41 99 infos@parclebournat.fr

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English : Les nocturnes au Bournat

7.30pm-11pm. magical evening of century-old rides, craftsmen, music and Périgord dinner. Meal at Paul’s on reservation.

Fireworks at 10:30pm. 12.30 to 20.40? meal and drink not included in admission price.

L’événement Les nocturnes au Bournat Le Bugue a été mis à jour le 2026-05-13 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère