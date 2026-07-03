Informations pratiques

Monts-sur-Guesnes

Les Nocturnes au Château

Allée des Marronniers Monts-sur-Guesnes Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 19:30:00

fin : 2026-07-03 21:00:00

Date(s) :

2026-07-03 2026-07-10 2026-07-11 2026-07-24 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21 2026-08-28

Vendredi 3 juillet Exposition Monstres et légendes par le Collectif de l’Echauguette

Vendredi 10 Soirée musique folk sur la terrasse du café

Samedi 11 Conférence De nouveaux patients de l’Histoire Les Journées de l’Histoire

Vendredi 24 Escape Game par le Collectif de l’Echauguette

Vendredi 31 Concert Duo Aulos par le Collectif de l’Echauguette

Vendredi 7 août Atelier photo par le Collectif de l’Echauguette

Vendredi 14 Escape Game par le Collectif de l’Echauguette

Vendredi 21 Concert Duo Aulos par le Collectif de l’Echauguette

Vendredi 28 Soirée de fin de saison .

Allée des Marronniers Monts-sur-Guesnes 86420 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 22 89 81

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English : Les Nocturnes au Château

L’événement Les Nocturnes au Château Monts-sur-Guesnes a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de Tourisme du Pays Loudunais