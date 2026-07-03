Les Nocturnes au Château Monts-sur-Guesnes
vendredi 3 juillet 2026 · Monts-sur-Guesnes
Informations pratiques
Monts-sur-Guesnes
Les Nocturnes au Château
Allée des Marronniers Monts-sur-Guesnes Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 19:30:00
fin : 2026-07-03 21:00:00
Date(s) :
2026-07-03 2026-07-10 2026-07-11 2026-07-24 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21 2026-08-28
Vendredi 3 juillet Exposition Monstres et légendes par le Collectif de l’Echauguette
Vendredi 10 Soirée musique folk sur la terrasse du café
Samedi 11 Conférence De nouveaux patients de l’Histoire Les Journées de l’Histoire
Vendredi 24 Escape Game par le Collectif de l’Echauguette
Vendredi 31 Concert Duo Aulos par le Collectif de l’Echauguette
Vendredi 7 août Atelier photo par le Collectif de l’Echauguette
Vendredi 14 Escape Game par le Collectif de l’Echauguette
Vendredi 21 Concert Duo Aulos par le Collectif de l’Echauguette
Vendredi 28 Soirée de fin de saison .
Allée des Marronniers Monts-sur-Guesnes 86420 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 22 89 81
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English : Les Nocturnes au Château
L’événement Les Nocturnes au Château Monts-sur-Guesnes a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de Tourisme du Pays Loudunais
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