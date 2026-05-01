Les nocturnes de la Baie de Somme Marché nocturne Mareuil-Caubert
Les nocturnes de la Baie de Somme Marché nocturne Mareuil-Caubert samedi 23 mai 2026.
Mareuil-Caubert
Les nocturnes de la Baie de Somme Marché nocturne
Rue du Marais Talsac Mareuil-Caubert Somme
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 17:00:00
fin : 2026-05-23 22:30:00
Date(s) :
2026-05-23
Les Nocturnes de la Baie arrivent pour une première édition
Venez profiter d’un marché nocturne convivial au cœur du camping de la Baie de Somme de Mareuil-Caubert, dans une ambiance chaleureuse.
Au programme
– Artisanat et créations
– Produits locaux et saveurs
– Gourmandises et restauration
Un moment idéal à partager en famille ou entre amis.
Événement ouvert à tous (vacanciers & visiteurs extérieurs)
Les Nocturnes de la Baie arrivent pour une première édition
Venez profiter d’un marché nocturne convivial au cœur du camping de la Baie de Somme de Mareuil-Caubert, dans une ambiance chaleureuse.
Au programme
– Artisanat et créations
– Produits locaux et saveurs
– Gourmandises et restauration
Un moment idéal à partager en famille ou entre amis.
Événement ouvert à tous (vacanciers & visiteurs extérieurs) .
Rue du Marais Talsac Mareuil-Caubert 80132 Somme Hauts-de-France +33 3 22 31 85 47
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English :
Les Nocturnes de la Baie arrives for its first edition
Come and enjoy a friendly night market in the heart of the Baie de Somme campsite at Mareuil-Caubert.
On the program:
– Crafts and creations
– Local products and flavors
– Delicacies and catering
An ideal moment to share with family and friends.
Event open to all (holidaymakers & out-of-town visitors)
L’événement Les nocturnes de la Baie de Somme Marché nocturne Mareuil-Caubert a été mis à jour le 2026-05-06 par OT DE LA BAIE DE SOMME