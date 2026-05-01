Mareuil-Caubert

Les nocturnes de la Baie de Somme Marché nocturne

Rue du Marais Talsac Mareuil-Caubert Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 17:00:00

fin : 2026-05-23 22:30:00

Date(s) :

2026-05-23

Les Nocturnes de la Baie arrivent pour une première édition

Venez profiter d’un marché nocturne convivial au cœur du camping de la Baie de Somme de Mareuil-Caubert, dans une ambiance chaleureuse.

Au programme

– Artisanat et créations

– Produits locaux et saveurs

– Gourmandises et restauration

Un moment idéal à partager en famille ou entre amis.

Événement ouvert à tous (vacanciers & visiteurs extérieurs)

Les Nocturnes de la Baie arrivent pour une première édition

Venez profiter d’un marché nocturne convivial au cœur du camping de la Baie de Somme de Mareuil-Caubert, dans une ambiance chaleureuse.

Au programme

– Artisanat et créations

– Produits locaux et saveurs

– Gourmandises et restauration

Un moment idéal à partager en famille ou entre amis.

Événement ouvert à tous (vacanciers & visiteurs extérieurs) .

Rue du Marais Talsac Mareuil-Caubert 80132 Somme Hauts-de-France +33 3 22 31 85 47

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English :

Les Nocturnes de la Baie arrives for its first edition

Come and enjoy a friendly night market in the heart of the Baie de Somme campsite at Mareuil-Caubert.

On the program:

– Crafts and creations

– Local products and flavors

– Delicacies and catering

An ideal moment to share with family and friends.

Event open to all (holidaymakers & out-of-town visitors)

L’événement Les nocturnes de la Baie de Somme Marché nocturne Mareuil-Caubert a été mis à jour le 2026-05-06 par OT DE LA BAIE DE SOMME