AGENDA · Poiroux
Les Nocturnes de la chasse aux Monstres La Folie de Finfarine Poiroux
jeudi 29 octobre 2026 · La Folie de Finfarine · Poiroux
Informations pratiques
Poiroux
Les Nocturnes de la chasse aux Monstres
La Folie de Finfarine Chemin des Écoliers Poiroux Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-29 18:30:00
fin : 2026-10-31
Date(s) :
2026-10-29
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La Folie de Finfarine Chemin des Écoliers Poiroux 85440 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 96 22 50 contact@finfarine.fr
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English :
L’événement Les Nocturnes de la chasse aux Monstres Poiroux a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral