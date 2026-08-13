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AGENDA · Poiroux

Les Nocturnes de la chasse aux Monstres La Folie de Finfarine Poiroux

jeudi 29 octobre 2026 · La Folie de Finfarine · Poiroux

Informations pratiques

Début
jeudi 29 octobre 2026
Fin
samedi 31 octobre 2026
Heure de début
18:30:00
Lieu
La Folie de Finfarine
Adresse
Chemin des Écoliers
Ville
85440 Poiroux
Département
Vendée
Tarif

Poiroux

Les Nocturnes de la chasse aux Monstres

La Folie de Finfarine Chemin des Écoliers Poiroux Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-29 18:30:00
fin : 2026-10-31

Date(s) :
2026-10-29

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La Folie de Finfarine Chemin des Écoliers Poiroux 85440 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 96 22 50  contact@finfarine.fr

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English :

L’événement Les Nocturnes de la chasse aux Monstres Poiroux a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral