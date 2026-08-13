Les Nocturnes de la chasse aux Monstres La Folie de Finfarine Poiroux

jeudi 29 octobre 2026 · La Folie de Finfarine · Poiroux

Informations pratiques

Poiroux

Les Nocturnes de la chasse aux Monstres

La Folie de Finfarine Chemin des Écoliers Poiroux Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-29 18:30:00

fin : 2026-10-31

Date(s) :

2026-10-29

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La Folie de Finfarine Chemin des Écoliers Poiroux 85440 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 96 22 50 contact@finfarine.fr

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English :

L’événement Les Nocturnes de la chasse aux Monstres Poiroux a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral