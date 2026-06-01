Les Nocturnes d’Opale, Église Saint-Éloi – Hesdigneul-lès-Boulogne, Hesdigneul-lès-Boulogne

Les Nocturnes d’Opale Mercredi 15 juillet, 19h00 Église Saint-Éloi – Hesdigneul-lès-Boulogne Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-15T19:00:00+02:00 – 2026-07-15T20:30:00+02:00

Fin : 2026-07-15T19:00:00+02:00 – 2026-07-15T20:30:00+02:00

Depuis 2012, le Festival Nocturnes d’Opale offre, à la tombée du jour, neuf à dix spectacles. À l’heure où la nature bascule vers la nuit, les notes de musique s’égrènent çà et là, et le public se laisse emporter par la douceur et la quiétude du Boulonnais. Avant de se quitter, gourmandises et convivialité réunissent spectateurs et artistes pour clore la soirée dans la joie.

Cette année, la mer, la comédie et le chant choral occuperont une place toute particulière.

La Mer donne rendez-vous à Nausicaá pour un concert unique face à la Grande Baie. Mesdames de la Halle, savoureux opéra-bouffe d’Offenbach, entraînera ensuite le public au Théâtre Monsigny.

Le chœur EKLA chantera « a cappella » une mosaïque d’airs envoûtants, avant que le Trio Tutti n’interprète le célébrissime Opus 100 de Schubert. Un hommage à Simon & Garfunkel sera rendu par Claire Danjou-et Boris Écorcheville, suivi du Stabat Mater de Jenkins par le Chœur de la Baie de Somme accompagné par les percussionnistes de MarimbaO.

La Royal Tango revient avec force et avec Astor Piazzolla. Weber et Arriaga seront mis à l’honneur par le Quatuor Grupalli et Cathie Bailliard, à l’occasion du bicentenaire de leur disparition.

Le Septuor de Dvorak et une version poignante des Métamorphoses de R. Strauss seront portés par des musiciens de l’Orchestre de la Garde Républicaine. Enfin, pour terminer, les richesses des musiques et rythmes sud-américains et français s’inviteront avec le groupe « Cordes et Soufflets », emmené par Eric Paque et Martial Dancourt.

Neuf communes du Boulonnais accueillent le Festival 2026 : Boulogne-sur-Mer, Hesdin-l’Abbé, Baincthun, Équihen-Plage, La Capelle-lès-Boulogne, pour la première fois Maninghen-Henne, Echinghen, ainsi que Hesdigneul-lès-Boulogne et Pernes-lès-Boulogne.

Église Saint-Éloi – Hesdigneul-lès-Boulogne Rue de la poste, Hesdigneul-lès-Boulogne, 62360 Hesdigneul-lès-Boulogne 62360 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://nocturnesdopale.fr/ »}]

Sextuor en La M Op 48 de Dvorak – Métamorphose de R. Strauss avec les musiciens de la Garde Républicaine Musique Classique

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