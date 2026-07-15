LES NOCTURNES DU MERCREDI devant l’église La Bastide-Puylaurent

Informations pratiques

La Bastide-Puylaurent

LES NOCTURNES DU MERCREDI

devant l’église Place de l’église La Bastide-Puylaurent Lozère

Tarif : 5 – 5 – EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19 20:30:00

fin : 2026-08-19

Date(s) :

2026-08-19

Ces rendez-vous sont l’occasion de découvrir ou redécouvrir, dans une ambiance chaleureuse, un village du Pays d’art et d’histoire. En compagnie d’une guide et des habitants, et à la lueur des lampions, on discute, on papote, on partage de grandes et petites histoires et surtout on continue d’écrire ensemble la suite du récit!

Rdv devant l’église de La bastide.

Sur réservation

Ces rendez-vous sont l’occasion de découvrir ou redécouvrir, dans une ambiance chaleureuse, un village du Pays d’art et d’histoire. En compagnie d’une guide et des habitants, et à la lueur des lampions, on discute, on papote, on partage de grandes et petites histoires et surtout on continue d’écrire ensemble la suite du récit!

Mercredi 19 aout, rdv devant l’église de La bastide.

Sur réservation au 06 84 32 42 38 .

devant l’église Place de l’église La Bastide-Puylaurent 48250 Lozère Occitanie +33 6 84 32 42 38

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

These events offer a chance to discover or rediscover, in a warm and welcoming atmosphere, a village in the “Land of Art and History.” Accompanied by a guide and local residents, and by the light of lanterns, we chat, we talk, we share stories big and small, and above all, we continue to write the next chapter of the story together!

Meet in front of the church in La Bastide.

Reservations required

L’événement LES NOCTURNES DU MERCREDI La Bastide-Puylaurent a été mis à jour le 2026-07-15 par 48-OT Mont Lozere