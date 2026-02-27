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VIDE GRENIER La Bastide-Puylaurent

VIDE GRENIER La Bastide-Puylaurent

VIDE GRENIER La Bastide-Puylaurent samedi 15 août 2026.

Ville : 48250 La Bastide-Puylaurent

Département : Lozère

Début : samedi 15 août 2026

Fin : samedi 15 août 2026

Tarif : Gratuit Adulte

La Bastide-Puylaurent

VIDE GRENIER

La Bastide-Puylaurent Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit
Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15
fin : 2026-08-15

Date(s) :
2026-08-15

Vide grenier aux abords de la salle polyvalente
Emplacements gratuits uniquement sur réservation au 06 03 21 62 55
Organisé par l’association des commerçants.
Petite restauration et boissons sur place
Vide grenier aux abords de la salle polyvalente

Emplacements gratuits uniquement sur réservation au 06 03 21 62 55
Organisé par l’association des commerçants.

Petite restauration et boissons sur place   .

La Bastide-Puylaurent 48250 Lozère Occitanie +33 6 03 21 62 55 

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English :

Flea market around the village hall
Free spaces only on reservation 06 03 21 62 55
Organized by the merchants’ association.
Snacks and drinks on site

L’événement VIDE GRENIER La Bastide-Puylaurent a été mis à jour le 2026-02-27 par 48-OT Mont Lozere

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