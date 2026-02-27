VIDE GRENIER La Bastide-Puylaurent
VIDE GRENIER La Bastide-Puylaurent samedi 15 août 2026.
La Bastide-Puylaurent
VIDE GRENIER
La Bastide-Puylaurent Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-15
Vide grenier aux abords de la salle polyvalente
Emplacements gratuits uniquement sur réservation au 06 03 21 62 55
Organisé par l’association des commerçants.
Petite restauration et boissons sur place
Vide grenier aux abords de la salle polyvalente
Emplacements gratuits uniquement sur réservation au 06 03 21 62 55
Organisé par l’association des commerçants.
Petite restauration et boissons sur place .
La Bastide-Puylaurent 48250 Lozère Occitanie +33 6 03 21 62 55
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English :
Flea market around the village hall
Free spaces only on reservation 06 03 21 62 55
Organized by the merchants’ association.
Snacks and drinks on site
L’événement VIDE GRENIER La Bastide-Puylaurent a été mis à jour le 2026-02-27 par 48-OT Mont Lozere