La Bastide-Puylaurent

VIDE GRENIER

La Bastide-Puylaurent Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

Vide grenier aux abords de la salle polyvalente

Emplacements gratuits uniquement sur réservation au 06 03 21 62 55

Organisé par l’association des commerçants.

Petite restauration et boissons sur place

Vide grenier aux abords de la salle polyvalente

Emplacements gratuits uniquement sur réservation au 06 03 21 62 55

Organisé par l’association des commerçants.

Petite restauration et boissons sur place .

La Bastide-Puylaurent 48250 Lozère Occitanie +33 6 03 21 62 55

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English :

Flea market around the village hall

Free spaces only on reservation 06 03 21 62 55

Organized by the merchants’ association.

Snacks and drinks on site

L’événement VIDE GRENIER La Bastide-Puylaurent a été mis à jour le 2026-02-27 par 48-OT Mont Lozere