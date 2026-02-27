La Bastide-Puylaurent

BOURSE AUX VÊTEMENTS ET AUX LIVRES

La Bastide-Puylaurent Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-08-02

Bourse aux vêtements et aux livres aux abords de la salle polyvalente

Emplacements gratuits uniquement sur réservation au 06 03 21 62 55

Organisé par l’association des commerçants.

Bourse aux vêtements et aux livres aux abords de la salle polyvalente

Emplacements gratuits uniquement sur réservation au 06 03 21 62 55

Organisé par l’association des commerçants. .

La Bastide-Puylaurent 48250 Lozère Occitanie +33 6 03 21 62 55

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English :

Clothes and book fair near the multi-purpose hall

Free spaces only on reservation 06 03 21 62 55

Organized by the shopkeepers’ association.

L’événement BOURSE AUX VÊTEMENTS ET AUX LIVRES La Bastide-Puylaurent a été mis à jour le 2026-02-27 par 48-OT Mont Lozere