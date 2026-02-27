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BOURSE AUX VÊTEMENTS ET AUX LIVRES La Bastide-Puylaurent

BOURSE AUX VÊTEMENTS ET AUX LIVRES La Bastide-Puylaurent

BOURSE AUX VÊTEMENTS ET AUX LIVRES La Bastide-Puylaurent dimanche 2 août 2026.

Ville : 48250 La Bastide-Puylaurent

Département : Lozère

Début : dimanche 2 août 2026

Fin : dimanche 2 août 2026

Tarif : Gratuit Adulte

La Bastide-Puylaurent

BOURSE AUX VÊTEMENTS ET AUX LIVRES

La Bastide-Puylaurent Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit
Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02
fin : 2026-08-02

Date(s) :
2026-08-02

Bourse aux vêtements et aux livres aux abords de la salle polyvalente

Emplacements gratuits uniquement sur réservation au 06 03 21 62 55
Organisé par l’association des commerçants.
Bourse aux vêtements et aux livres aux abords de la salle polyvalente

Emplacements gratuits uniquement sur réservation au 06 03 21 62 55
Organisé par l’association des commerçants.   .

La Bastide-Puylaurent 48250 Lozère Occitanie +33 6 03 21 62 55 

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English :

Clothes and book fair near the multi-purpose hall

Free spaces only on reservation 06 03 21 62 55
Organized by the shopkeepers’ association.

L’événement BOURSE AUX VÊTEMENTS ET AUX LIVRES La Bastide-Puylaurent a été mis à jour le 2026-02-27 par 48-OT Mont Lozere

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