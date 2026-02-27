BOURSE AUX VÊTEMENTS ET AUX LIVRES La Bastide-Puylaurent
BOURSE AUX VÊTEMENTS ET AUX LIVRES La Bastide-Puylaurent dimanche 2 août 2026.
La Bastide-Puylaurent
BOURSE AUX VÊTEMENTS ET AUX LIVRES
La Bastide-Puylaurent Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02
fin : 2026-08-02
Date(s) :
2026-08-02
Bourse aux vêtements et aux livres aux abords de la salle polyvalente
Emplacements gratuits uniquement sur réservation au 06 03 21 62 55
Organisé par l’association des commerçants.
Bourse aux vêtements et aux livres aux abords de la salle polyvalente
Emplacements gratuits uniquement sur réservation au 06 03 21 62 55
Organisé par l’association des commerçants. .
La Bastide-Puylaurent 48250 Lozère Occitanie +33 6 03 21 62 55
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English :
Clothes and book fair near the multi-purpose hall
Free spaces only on reservation 06 03 21 62 55
Organized by the shopkeepers’ association.
L’événement BOURSE AUX VÊTEMENTS ET AUX LIVRES La Bastide-Puylaurent a été mis à jour le 2026-02-27 par 48-OT Mont Lozere
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