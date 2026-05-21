Les Non-Essentiels de Saint-Gi Salle Communale Saint-Gibrien
Les Non-Essentiels de Saint-Gi Salle Communale Saint-Gibrien samedi 27 juin 2026.
Saint-Gibrien
Les Non-Essentiels de Saint-Gi
Salle Communale 18 Grande Rue Saint-Gibrien Marne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 10:00:00
fin : 2026-06-28 18:00:00
Date(s) :
2026-06-27
Regroupement d’artistes et artisans écrivains, bd, romans, peintres, photo, tapisseries, chanson, poterie, gribouilleurs, musique.Tout public
Les Non-Essentiels de Saint-Gi, c’est un regroupement d’artistes et artisans écrivains, bd, romans, peintres, photo, tapisseries, chanson, poterie, gribouilleurs, musique. .
Salle Communale 18 Grande Rue Saint-Gibrien 51510 Marne Grand Est
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English : Les Non-Essentiels de Saint-Gi
Gathering of artists and craftsmen: writers, comics, novels, painters, photography, tapestries, song, pottery, doodlers, music.
L’événement Les Non-Essentiels de Saint-Gi Saint-Gibrien a été mis à jour le 2026-05-21 par Office de tourisme de Châlons-en-Champagne