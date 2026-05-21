Les Non-Essentiels de Saint-Gi Salle Communale Saint-Gibrien

Saint-Gibrien

Les Non-Essentiels de Saint-Gi

Salle Communale 18 Grande Rue Saint-Gibrien Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 10:00:00

fin : 2026-06-28 18:00:00

Date(s) :

2026-06-27

Regroupement d’artistes et artisans écrivains, bd, romans, peintres, photo, tapisseries, chanson, poterie, gribouilleurs, musique.Tout public

Les Non-Essentiels de Saint-Gi, c’est un regroupement d’artistes et artisans écrivains, bd, romans, peintres, photo, tapisseries, chanson, poterie, gribouilleurs, musique. .

Salle Communale 18 Grande Rue Saint-Gibrien 51510 Marne Grand Est

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Les Non-Essentiels de Saint-Gi

Gathering of artists and craftsmen: writers, comics, novels, painters, photography, tapestries, song, pottery, doodlers, music.

L’événement Les Non-Essentiels de Saint-Gi Saint-Gibrien a été mis à jour le 2026-05-21 par Office de tourisme de Châlons-en-Champagne