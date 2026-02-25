Les Non Sens savent où ils vont … improviser kibélé Paris

Vos thèmes, vos impros : Les Non-Sens font leur cabaret d’impro pour vous détendre les zygomatiques. Alors à 5, 4, 3, 2, 1, réservez !

Participation Libre. Consommation obligatoire

5 comédiens improvisent sur les thèmes que propose le public.

Le vendredi 06 mars 2026

de 21h30 à 22h30

payant

8€ sans réservation

5€ sur réservation

consommation obligatoire

Tout public.

kibélé 12, Rue De L’echiquier 75010 Paris

nonsens.impro@gmail.com



