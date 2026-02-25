Les Non Sens savent où ils vont … improviser kibélé Paris
Les Non Sens savent où ils vont … improviser kibélé Paris vendredi 6 mars 2026.
Vos thèmes, vos impros : Les Non-Sens font leur cabaret d’impro pour vous détendre les zygomatiques. Alors à 5, 4, 3, 2, 1, réservez !
Participation Libre. Consommation obligatoire
5 comédiens improvisent sur les thèmes que propose le public.
Le vendredi 06 mars 2026
de 21h30 à 22h30
payant
8€ sans réservation
5€ sur réservation
consommation obligatoire
Tout public.
kibélé 12, Rue De L’echiquier 75010 Paris
nonsens.impro@gmail.com
