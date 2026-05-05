Les nuit des forêts Navarrenx
Les nuit des forêts Navarrenx samedi 6 juin 2026.
Navarrenx
Les nuit des forêts
Forêt communale de Navarrenx Navarrenx Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
Au programme à Navarrenx
• 9h30–17h30 Accueil stand AVENIR FEUILLUS BIODIVERSITÉ (branche locale du réseau Alternatives Forestières)
• 10h–15h Démonstration de savoir-faire de charpentiers — technique de l’équarrissage (de l’arbre à la poutre)
• 10h–12h À la rencontre des champignons — marche avec la Société mycologique du Béarn
• 12h–14h Pique-nique auberge espagnole
• 14h–16h Chantier de débardage à cheval avec Quentin Barrière — extraction de lauriers invasifs
• 16h–17h À la découverte des mousses avec Emelyne
La soirée se poursuit à Gurs !
À partir de 18h Soirée et nuit à Gurs
Une restauration japonaise sera possible sur commande (Pokapoka)
19h–23h Harpe celtique avec Arzhel Poitral
19h–20h Fabrication d’ustensiles en bois avec Alexandra Bourges
• 20h–22h Mieux connaître les chauves-souris — soirée avec des passionnés de chiroptères .
Forêt communale de Navarrenx Navarrenx 64190 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine
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English : Les nuit des forêts
L’événement Les nuit des forêts Navarrenx a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Béarn des Gaves
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