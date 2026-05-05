Navarrenx

Les nuit des forêts

Forêt communale de Navarrenx Navarrenx Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Au programme à Navarrenx

• 9h30–17h30 Accueil stand AVENIR FEUILLUS BIODIVERSITÉ (branche locale du réseau Alternatives Forestières)

• 10h–15h Démonstration de savoir-faire de charpentiers — technique de l’équarrissage (de l’arbre à la poutre)

• 10h–12h À la rencontre des champignons — marche avec la Société mycologique du Béarn

• 12h–14h Pique-nique auberge espagnole

• 14h–16h Chantier de débardage à cheval avec Quentin Barrière — extraction de lauriers invasifs

• 16h–17h À la découverte des mousses avec Emelyne

La soirée se poursuit à Gurs !

À partir de 18h Soirée et nuit à Gurs

Une restauration japonaise sera possible sur commande (Pokapoka)

19h–23h Harpe celtique avec Arzhel Poitral

19h–20h Fabrication d’ustensiles en bois avec Alexandra Bourges

• 20h–22h Mieux connaître les chauves-souris — soirée avec des passionnés de chiroptères .

Forêt communale de Navarrenx Navarrenx 64190 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

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English : Les nuit des forêts

L’événement Les nuit des forêts Navarrenx a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Béarn des Gaves