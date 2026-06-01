Salon du bien-être Enerzen Place d’armes Navarrenx

Navarrenx

Salon du bien-être Enerzen

Place d’armes Mairie Navarrenx Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

De 10h à 18h le salon met à l’honneur les thérapies naturelles et holistiques et propose un marché de créateurs de bijoux et autre artisanat, de producteurs locaux de cosmétiques et macérâts huileux, d’huiles essentielles….

14h assistez au concert Pop rock de Tidymess , un duo d’auteurs compositeurs interprètes inspiré et inspirant qui mêle énergie, douceur et vibrations positives. Leur univers, à la fois lumineux et authentique, offre un moment suspendu où les voix s’entrelacent et les mélodies racontent des histoires. .

Place d’armes Mairie Navarrenx 64190 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine lacroiseedesmaux@gmail.com

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English : Salon du bien-être Enerzen

L’événement Salon du bien-être Enerzen Navarrenx a été mis à jour le 2026-06-02 par OT Béarn des Gaves