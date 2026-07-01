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Les Nuits Atypiques Maaar et la Petite Populaire Jardin d’Arlette Saint-Macaire

samedi 11 juillet 2026 · Jardin d'Arlette · Saint-Macaire

Les Nuits Atypiques Maaar et la Petite Populaire Jardin d’Arlette Saint-Macaire

Informations pratiques

Début
samedi 11 juillet 2026
Fin
samedi 11 juillet 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Jardin d'Arlette
Adresse
5 Allée des Tilleuls
Ville
33490 Saint-Macaire
Département
Gironde
Tarif
13 13 13 Tarif de base plein tarif

Saint-Macaire

Les Nuits Atypiques Maaar et la Petite Populaire

Jardin d’Arlette 5 Allée des Tilleuls Saint-Macaire Gironde

Tarif : 13 – 13 – 13 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 19:00:00
fin : 2026-07-11

Date(s) :
2026-07-11

19h Paroles d’artistes avec Rebecca Roger Cruz, Elsa Corre, Charlotte Espieussas
20h Apéro et petite restauration en musique avec La Petite Populaire (vinyle set du monde)
21h30 Concert de Maaar (polyphonies percussives / Venezuela Bretagne Occitanie)
23h Fin de soirée avec une nouvelle session de La Petite Populaire

Repli possible selon la météo   .

Jardin d’Arlette 5 Allée des Tilleuls Saint-Macaire 33490 Gironde Nouvelle-Aquitaine   contact@nuitsatypiques.org

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English : Les Nuits Atypiques Maaar et la Petite Populaire

L’événement Les Nuits Atypiques Maaar et la Petite Populaire Saint-Macaire a été mis à jour le 2026-07-04 par La Gironde du Sud

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