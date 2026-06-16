Les Nuits au château Château Saint-Pierre Auriol

Auriol

Les Nuits au château

Jeudi 30 juillet 2026 de 18h30 à 0h.

Michel Fugain.

Vendredi 31 juillet 2026 de 18h30 à 0h.

Jeffou Le Gnou.

Samedi 1er août 2026 de 18h30 à 0h.

Bande à Part. Château Saint-Pierre 66 chemin du Bohneur Auriol Bouches-du-Rhône

Tarif : 35 – 35 – 35 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 18:30:00

fin : 2026-07-30 00:00:00

Date(s) :

2026-07-30 2026-07-31 2026-08-01

Vivez 3 soirées exceptionnelles dans le cadre enchanteur du Château Saint-Pierre.

Jeudi 30 juillet

18h30-minuit Michel Fugain

Célébrer et chanter 60 ans de vie, de musique et de passion.



Vendredi 31 juillet

18h30-minuit Jeffou Le Gnou

Ce comédien dévoile, avec humour et autodérision, son combat contre le poids et le regard des autres dans Je panse donc je suis .



Samedi 1er Août

18h30-minuit Le trio Bande à Part,

Originaire d’Ajaccio, propose des concerts festifs en revisitant à sa manière les grands classiques de la chanson française, de la pop-rock internationale et les chansons corses. .

Château Saint-Pierre 66 chemin du Bohneur Auriol 13390 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 84 83 07 43

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English :

Enjoy three exceptional evenings in the enchanting setting of Château Saint-Pierre.

L’événement Les Nuits au château Auriol a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile