Les Nuits au château Château Saint-Pierre Auriol
Les Nuits au château Château Saint-Pierre Auriol jeudi 30 juillet 2026.
Auriol
Les Nuits au château
Jeudi 30 juillet 2026 de 18h30 à 0h.
Michel Fugain.
Vendredi 31 juillet 2026 de 18h30 à 0h.
Jeffou Le Gnou.
Samedi 1er août 2026 de 18h30 à 0h.
Bande à Part. Château Saint-Pierre 66 chemin du Bohneur Auriol Bouches-du-Rhône
Tarif : 35 – 35 – 35 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 18:30:00
fin : 2026-07-30 00:00:00
Date(s) :
2026-07-30 2026-07-31 2026-08-01
Vivez 3 soirées exceptionnelles dans le cadre enchanteur du Château Saint-Pierre.
Jeudi 30 juillet
18h30-minuit Michel Fugain
Célébrer et chanter 60 ans de vie, de musique et de passion.
Vendredi 31 juillet
18h30-minuit Jeffou Le Gnou
Ce comédien dévoile, avec humour et autodérision, son combat contre le poids et le regard des autres dans Je panse donc je suis .
Samedi 1er Août
18h30-minuit Le trio Bande à Part,
Originaire d’Ajaccio, propose des concerts festifs en revisitant à sa manière les grands classiques de la chanson française, de la pop-rock internationale et les chansons corses. .
Château Saint-Pierre 66 chemin du Bohneur Auriol 13390 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 84 83 07 43
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English :
Enjoy three exceptional evenings in the enchanting setting of Château Saint-Pierre.
L’événement Les Nuits au château Auriol a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile
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