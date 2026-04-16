Les Nuits d’Angomont Presse pipole Théâtre de Plein Air Angomont
Les Nuits d’Angomont Presse pipole Théâtre de Plein Air Angomont vendredi 17 juillet 2026.
Angomont
Les Nuits d’Angomont Presse pipole
Théâtre de Plein Air Grande rue Angomont Meurthe-et-Moselle
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Vendredi 2026-07-17
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-17 2026-07-18 2026-07-24 2026-07-25 2026-07-31 2026-08-01
La troupe des Nuits d’Angomont propose la pièce presse pipole , mise en scène et adaptée par Philippe Miot.
Spectacle suivi d’un feu d’artifice. Buvette et restauration sur place (sur réservation).
Informations et inscriptions par mail à nuitsangomont@gmail.comTout public
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Théâtre de Plein Air Grande rue Angomont 54540 Meurthe-et-Moselle Grand Est nuitsangomont@gmail.com
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English :
The Nuits d?Angomont troupe presents the play presse pipole , directed and adapted by Philippe Miot.
Show followed by fireworks. Refreshments and food available on site (booking essential).
Information and registration by e-mail to nuitsangomont@gmail.com
L’événement Les Nuits d’Angomont Presse pipole Angomont a été mis à jour le 2026-04-10 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS