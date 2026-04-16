Les Nuits d’Angomont Presse pipole Théâtre de Plein Air Angomont

Angomont

Les Nuits d’Angomont Presse pipole

Théâtre de Plein Air Grande rue Angomont Meurthe-et-Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Vendredi 2026-07-17

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-17 2026-07-18 2026-07-24 2026-07-25 2026-07-31 2026-08-01

La troupe des Nuits d’Angomont propose la pièce presse pipole , mise en scène et adaptée par Philippe Miot.

Spectacle suivi d’un feu d’artifice. Buvette et restauration sur place (sur réservation).

Informations et inscriptions par mail à nuitsangomont@gmail.comTout public

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Théâtre de Plein Air Grande rue Angomont 54540 Meurthe-et-Moselle Grand Est nuitsangomont@gmail.com

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English :

The Nuits d?Angomont troupe presents the play presse pipole , directed and adapted by Philippe Miot.

Show followed by fireworks. Refreshments and food available on site (booking essential).

Information and registration by e-mail to nuitsangomont@gmail.com

L’événement Les Nuits d’Angomont Presse pipole Angomont a été mis à jour le 2026-04-10 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS