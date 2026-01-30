Les Nuits de la Guitare de Patrimonio Patrimonio
Les Nuits de la Guitare de Patrimonio Patrimonio lundi 20 juillet 2026.
Les Nuits de la Guitare de Patrimonio
Théâtre de Verdure Patrimonio Haute-Corse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-20
fin : 2026-07-27
Date(s) :
2026-07-20
Les Nuits de la Guitare, fondées en 1990 à Patrimonio par Guy Maestracci et Jean-Bernard Gilormini, attirent les plus grands guitaristes mondiaux et enchantent les passionnés de musique dans une ambiance conviviale et un cadre enchanteur.
.
Théâtre de Verdure Patrimonio 20253 Haute-Corse Corse +33 4 95 60 04 35
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Patrimonio Guitar Nights
Les Nuits de la Guitare, founded in Patrimonio in 1990 by Guy Maestracci and Jean-Bernard Gilormini, attracts the world’s greatest guitarists and delights music lovers in a friendly atmosphere and enchanting setting.
L’événement Les Nuits de la Guitare de Patrimonio Patrimonio a été mis à jour le 2026-01-28 par Office de Tourisme Intercommunal de L’Ile Rousse-Balagne