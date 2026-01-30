Les Nuits de la Guitare de Patrimonio Patrimonio

Les Nuits de la Guitare de Patrimonio

Théâtre de Verdure Patrimonio Haute-Corse

Début : 2026-07-20

fin : 2026-07-27

Les Nuits de la Guitare, fondées en 1990 à Patrimonio par Guy Maestracci et Jean-Bernard Gilormini, attirent les plus grands guitaristes mondiaux et enchantent les passionnés de musique dans une ambiance conviviale et un cadre enchanteur.

Théâtre de Verdure Patrimonio 20253 Haute-Corse Corse +33 4 95 60 04 35

English : Patrimonio Guitar Nights

Les Nuits de la Guitare, founded in Patrimonio in 1990 by Guy Maestracci and Jean-Bernard Gilormini, attracts the world’s greatest guitarists and delights music lovers in a friendly atmosphere and enchanting setting.

