Les nuits de la Lecture BFM Aurence Limoges

29 Rue Marcel Vardelle Limoges Haute-Vienne
Exposition, atelier Light Painting, atelier cuisine, jeux, rencontres… Cette année encore la Nuit de la lecture vous invite à découvrir les bibliothèques différemment et à explorer toutes les formes de narration, tous les formats de lecture et de jeux. La soirée se terminera par un repas partagé autour d’une soupe. Tout public. .
29 Rue Marcel Vardelle Limoges 87100 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 05 02 85
