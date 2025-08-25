Les Nuits de la lecture MPAA/Broussais Paris
Les Nuits de la lecture MPAA/Broussais Paris vendredi 23 janvier 2026.
À
l’occasion des dixièmes Nuits de la lecture, la MPAA propose deux
événements gratuits pour se rassembler et profiter de lectures aux
formats originaux, dans une ambiance chaleureuse et conviviale.
·
La MPAA/Saint-Blaise et le label Jeunes textes en liberté vous invitent
à devenir acteurs et actrices d’une œuvre participative, grâce à la
lecture collective du texte d’une autrice contemporaine de théâtre.
> Vendredi 23 janvier à 19h30
·
La MPAA/Broussais et la compagnie les Écriés vous invitent à prendre
place au Bar à lectures animé ce soir-là par des comédien·nes
amateur·ices qui liront les textes que vous choisirez directement sur un
menu.
> Samedi 24 janvier à 19h
La Maison des Pratiques Artistiques Amateurs
C’est un établissement culturel de la Ville de Paris qui a pour mission d’encourager, de développer et de valoriser les pratiques artistiques amateurs à l’échelle de Paris et du Grand Paris.
Rendez-vous à la MPAA pour les Nuits de la lecture.
Le vendredi 23 janvier 2026
de 19h00 à 22h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-01-23T20:00:00+01:00
fin : 2026-01-23T23:00:00+01:00
Date(s) : 2026-01-23T19:00:00+02:00_2026-01-23T22:00:00+02:00
MPAA/Broussais 100, rue Didot 75014 Paris
+33179978600 broussais@mpaa.fr https://www.facebook.com/maisondespratiquesartistiquesamateurs https://www.facebook.com/maisondespratiquesartistiquesamateurs