Les Nuits de la lecture MPAA/Broussais Paris vendredi 23 janvier 2026.

À

l’occasion des dixièmes Nuits de la lecture, la MPAA propose deux

événements gratuits pour se rassembler et profiter de lectures aux

formats originaux, dans une ambiance chaleureuse et conviviale.

·

La MPAA/Saint-Blaise et le label Jeunes textes en liberté vous invitent

à devenir acteurs et actrices d’une œuvre participative, grâce à la

lecture collective du texte d’une autrice contemporaine de théâtre.

> Vendredi 23 janvier à 19h30

·

La MPAA/Broussais et la compagnie les Écriés vous invitent à prendre

place au Bar à lectures animé ce soir-là par des comédien·nes

amateur·ices qui liront les textes que vous choisirez directement sur un

menu.

> Samedi 24 janvier à 19h

La Maison des Pratiques Artistiques Amateurs C’est un établissement culturel de la Ville de Paris qui a pour mission d’encourager, de développer et de valoriser les pratiques artistiques amateurs à l’échelle de Paris et du Grand Paris.

Rendez-vous à la MPAA pour les Nuits de la lecture.

Le vendredi 23 janvier 2026

de 19h00 à 22h00

gratuit Tout public.

MPAA/Broussais 100, rue Didot 75014 Paris

+33179978600 broussais@mpaa.fr https://www.facebook.com/maisondespratiquesartistiquesamateurs