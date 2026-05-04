LES NUITS DE LA MAYENNE 2026. Le Bois Dormant Montenay

Montenay

LES NUITS DE LA MAYENNE 2026. Le Bois Dormant

La Dargentière Montenay Mayenne

Tarif : 12 – 12 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-20 20:30:00

fin : 2026-07-20 22:00:00

Date(s) :

2026-07-20

LE BOIS DORMANT École Parallèle Imaginaire Théâtre paysage. Au cœur des montagnes de Chailland, une forêt privée devenue “Bois Dormant” inspire un compagnonnage artistique mêlant rituels anciens, récits mystérieux et rencontres chez l’habitant

LE BOIS DORMANT

École Parallèle Imaginaire

Théâtre paysage

Il existe une forêt au milieu de la Mayenne, bâtie sur les montagnes de Chailland, dont les arbres abritent une foule d’histoires, d’animaux et de végétaux. Entièrement privée, elle ne se laisse approcher que du regard. Cette forêt interdite est devenue le Bois Dormant.

Sur l’invitation de la Saison Culturelle de l’Ernée en Mayenne, Guillaume Lambert (auteur et dramaturge), Léa Muller (paysagiste) et Simon Gauchet (metteur en scène) sont venus régulièrement arpenter le territoire ernéen. Ils y ont découvert les traces de nombreux rituels de guérison païens ou catholiques, dont beaucoup se trouvent dans la forêt de Mayenne. Comme si celle-ci était en réalité un lieu ensorcelé. À défaut de pouvoir s’y aventurer, les artistes ont réuni une communauté au fil de veillées chez l’habitant: la communauté du Bois Dormant.

La saison culturelle de l’Ernée et le festival s’associent pour clôturer ce compagnonnage artistique au cours de deux soirées inédites et pleines de surprises !

LIEUX DE REPLI

21/07 Espace Clair de Lune à Ernée .

La Dargentière Montenay 53500 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 67 60 90

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English :

LE BOIS DORMANT École Parallèle Imaginaire Théâtre paysage. In the heart of the Chailland mountains, a private forest that has become ?Bois Dormant? inspires an artistic journey combining ancient rituals, mysterious tales and encounters with local people

L’événement LES NUITS DE LA MAYENNE 2026. Le Bois Dormant Montenay a été mis à jour le 2026-05-04 par Communauté de communes de l’Ernée