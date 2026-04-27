Les Nuits de la Mayenne Antigone Domaine du Fort Prée-d’Anjou

Prée-d’Anjou

Les Nuits de la Mayenne Antigone

Domaine du Fort 1 la grande Forterie Prée-d’Anjou Mayenne

Tarif : 18 – 18 – 21 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 21:30:00

fin : 2026-07-23

Date(s) :

2026-07-23

Antigone, un mythe intemporel au fort écho contemporain.

Avant-spectacle

Jeudi 23 juillet

Le Domaine du Fort Prée d’Anjou (Laigné)

Foodtruck (fouées) et buvette à partir de 19h

Visite du jardin en libre accès (animaux autorisés en laisse) De 19h à 21h Gratuit

Théâtre

Le mythe d’Antigone nous fait se poser une question simple Que serions-nous prêts à faire, face à l’injustice ? . Lorsqu’on refuse à son frère une sépulture digne, Antigone prend une pelle et l’enterre au risque de sa vie. Ce qui compte, pour elle, c’est son frère. Dans un monde où l’individualisme domine, Antigone nous invite à écouter notre cœur plutôt que de nous plier aveuglément à l’autorité. Du haut de ses 2400 ans, ce personnage de la tragédie grecque semble être l’une des premières voix d’une longue lignée de résistants courageux qui ont su dire non.

Antigone, un mythe intemporel au fort écho contemporain.

Tarifs

Prévente 18€

Sur place 21€

Réduit 12€

Durée 1h20

Tout public

Accès PMR

Audiodescription le 23/07AD le 23/07

23/07 Salle des sports Prée d’Anjou .

Domaine du Fort 1 la grande Forterie Prée-d’Anjou 53200 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 67 60 90

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English :

Antigone, a timeless myth with a strong contemporary echo.

L’événement Les Nuits de la Mayenne Antigone Prée-d’Anjou a été mis à jour le 2026-04-27 par SUD MAYENNE