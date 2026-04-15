Les Nuits de la Mayenne Les Fâcheux de Molière à Lesbois Lesbois
Les Nuits de la Mayenne Les Fâcheux de Molière à Lesbois Lesbois vendredi 31 juillet 2026.
Lesbois
Les Nuits de la Mayenne Les Fâcheux de Molière à Lesbois
Lesbois Mayenne
Tarif : 12 – 12 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 21:30:00
fin : 2026-07-31
Date(s) :
2026-07-31
Les Nuits de la Mayenne investissent le bourg de Lesbois pour une comédie irrésistible.
Découvrez une pièce méconnue de Molière Les Fâcheux, interprétée par la Compagnie Livsnerven.
Éraste est épris d’Orphise et veut l’épouser, mais il est sans cesse retardé dans sa course par l’irruption de toutes sortes de personnages insupportables un danseur follement prétentieux, un joueur de cartes terriblement désespéré, un maitre de chasse à courre furieux, et bien d’autres… Éraste a raison de s’interroger sur son manque de chance. Il sera en effet quasiment anéanti par cette avalanche de personnages sans gênes, asphyxiés par leur égoïsme.
Les Fâcheux ou l’art de décrire avec un humour ravageur tout ce qui nous est le plus gênant, désagréable, exaspérant, épouvantable, avec une finesse et une drôlerie dont Molière a le secret…
Une comédie joyeuse et mouvementée à découvrir en famille !
Durée 1h
À partir de 12 ans
Lieu de repli 31/07/26 Salle des fêtes à Désertines
Distribution
Mise en scène : Elya Birman, Clémentine Niewdanski
Interprétation : Elya Birman, Clémentine Niewdanski, Xavier Lafitte
Scénographie : Lisetta Buccellatto
Costumes : Carole Nobiron
Lumières : Florent Penide
AVANT SPECTACLE
Centre-bourg Lesbois
Visite libre de l’atelier du collectif d’artistes Art’Bo de 19h30 à 21h
Visite libre de l’église St Julien de Lesbois de 19h30 à 21h
Foodtruck et buvette à partir de 19h
Billetterie en ligne, dans les offices de tourisme partenaires et sur place.
Sur place 1h avant chaque représentation, dans la limite des places disponibles
Accessible PMR boucles magnétiques navettes .
Lesbois 53120 Mayenne Pays de la Loire
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English :
Les Nuits de la Mayenne take over the village of Lesbois for an irresistible comedy.
L’événement Les Nuits de la Mayenne Les Fâcheux de Molière à Lesbois Lesbois a été mis à jour le 2026-04-15 par Bocage Mayennais Tourisme
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