Lesbois

Les Nuits de la Mayenne Les Fâcheux de Molière à Lesbois

Lesbois Mayenne

Tarif : 12 – 12 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 21:30:00

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-31

Les Nuits de la Mayenne investissent le bourg de Lesbois pour une comédie irrésistible.

Découvrez une pièce méconnue de Molière Les Fâcheux, interprétée par la Compagnie Livsnerven.

Éraste est épris d’Orphise et veut l’épouser, mais il est sans cesse retardé dans sa course par l’irruption de toutes sortes de personnages insupportables un danseur follement prétentieux, un joueur de cartes terriblement désespéré, un maitre de chasse à courre furieux, et bien d’autres… Éraste a raison de s’interroger sur son manque de chance. Il sera en effet quasiment anéanti par cette avalanche de personnages sans gênes, asphyxiés par leur égoïsme.

Les Fâcheux ou l’art de décrire avec un humour ravageur tout ce qui nous est le plus gênant, désagréable, exaspérant, épouvantable, avec une finesse et une drôlerie dont Molière a le secret…

Une comédie joyeuse et mouvementée à découvrir en famille !

Durée 1h

À partir de 12 ans

Lieu de repli 31/07/26 Salle des fêtes à Désertines

Distribution

Mise en scène : Elya Birman, Clémentine Niewdanski

Interprétation : Elya Birman, Clémentine Niewdanski, Xavier Lafitte

Scénographie : Lisetta Buccellatto

Costumes : Carole Nobiron

Lumières : Florent Penide

AVANT SPECTACLE

Centre-bourg Lesbois

Visite libre de l’atelier du collectif d’artistes Art’Bo de 19h30 à 21h

Visite libre de l’église St Julien de Lesbois de 19h30 à 21h

Foodtruck et buvette à partir de 19h

Billetterie en ligne, dans les offices de tourisme partenaires et sur place.

Sur place 1h avant chaque représentation, dans la limite des places disponibles

Accessible PMR boucles magnétiques navettes .

Lesbois 53120 Mayenne Pays de la Loire

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English :

Les Nuits de la Mayenne take over the village of Lesbois for an irresistible comedy.

L’événement Les Nuits de la Mayenne Les Fâcheux de Molière à Lesbois Lesbois a été mis à jour le 2026-04-15 par Bocage Mayennais Tourisme