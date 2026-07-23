Les Nuits des Étoiles Derrière l’église Moimay

Informations pratiques

Moimay

Les Nuits des Étoiles

Derrière l’église 10 rue des Brosses Moimay Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 21:30:00

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-08

Les Nuits des Étoiles reviennent encore cette année !

Venez observer le ciel constellé derrière l’église, à partir de 21h30. .

Derrière l’église 10 rue des Brosses Moimay 70110 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 32 18 11 60

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English : Les Nuits des Étoiles

L’événement Les Nuits des Étoiles Moimay a été mis à jour le 2026-07-23 par OFFICE DE TOURISME DE VILLERSEXEL