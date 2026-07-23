AGENDA · Moimay
Les Nuits des Étoiles Derrière l’église Moimay
samedi 8 août 2026 · Derrière l'église · Moimay
Informations pratiques
Moimay
Les Nuits des Étoiles
Derrière l’église 10 rue des Brosses Moimay Haute-Saône
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 21:30:00
fin : 2026-08-08
Date(s) :
2026-08-08
Les Nuits des Étoiles reviennent encore cette année !
Venez observer le ciel constellé derrière l’église, à partir de 21h30. .
Derrière l’église 10 rue des Brosses Moimay 70110 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 32 18 11 60
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English : Les Nuits des Étoiles
L’événement Les Nuits des Étoiles Moimay a été mis à jour le 2026-07-23 par OFFICE DE TOURISME DE VILLERSEXEL