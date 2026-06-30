Les Nuits des étoiles Paris 14e Arrondissement
vendredi 7 août 2026 · Paris 14e Arrondissement
Informations pratiques
Paris 14e Arrondissement
Les Nuits des étoiles
17 rue Émile Deutsch de la Meurthe Paris 14e Arrondissement Paris
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-08-07
Chaque été, le ciel se transforme en terrain d’observation magique. En août 2026, les Nuits des étoiles vous invitent à lever les yeux pour découvrir un spectacle cosmique, entre étoiles filantes, animations gratuites et phénomènes célestes rares.
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17 rue Émile Deutsch de la Meurthe Paris 14e Arrondissement 75014 Paris Île-de-France
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English :
Every summer, the sky becomes a magical observatory. In August 2026, the Nights of the Stars invite you to look up and discover a cosmic spectacle, featuring shooting stars, free activities, and rare celestial phenomena.
L’événement Les Nuits des étoiles Paris 14e Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-30 par Choose Paris Region
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