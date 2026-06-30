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AGENDA · Paris 14e Arrondissement

Les Nuits des étoiles Paris 14e Arrondissement

vendredi 7 août 2026 · Paris 14e Arrondissement

Informations pratiques

Début
vendredi 7 août 2026
Fin
dimanche 9 août 2026
Adresse
17 rue Émile Deutsch de la Meurthe
Ville
75014 Paris 14e Arrondissement
Département
Paris
Tarif

Paris 14e Arrondissement

Les Nuits des étoiles

17 rue Émile Deutsch de la Meurthe Paris 14e Arrondissement Paris

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07
fin : 2026-08-09

Date(s) :
2026-08-07

Chaque été, le ciel se transforme en terrain d’observation magique. En août 2026, les Nuits des étoiles vous invitent à lever les yeux pour découvrir un spectacle cosmique, entre étoiles filantes, animations gratuites et phénomènes célestes rares.
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17 rue Émile Deutsch de la Meurthe Paris 14e Arrondissement 75014 Paris Île-de-France  

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English :

Every summer, the sky becomes a magical observatory. In August 2026, the Nights of the Stars invite you to look up and discover a cosmic spectacle, featuring shooting stars, free activities, and rare celestial phenomena.

L’événement Les Nuits des étoiles Paris 14e Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-30 par Choose Paris Region

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