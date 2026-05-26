Les Nuits des Forêts à Loqueffret. Loqueffret
Les Nuits des Forêts à Loqueffret. Loqueffret samedi 6 juin 2026.
Loqueffret
Les Nuits des Forêts à Loqueffret.
Loqueffret Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
Les Nuits des forêts sont un événement national français ayant lieu cette année du 5 au 21 juin 2026. Ce festival invite le grand public à se mettre à l’écoute des vivants à travers des centaines d’événements gratuits, pour petits et grands partout en France.
Cette année, l’Association Terra Sylvia de Pleyben a le plaisir de participer à cet événement en collaboration avec Cœur de Chêne, le Run Ar Puns et l’éco-lieu Ker Akènes dans le Finistère.
On vous propose quatre rendez-vous
Le samedi 6 juin à Loqueffret (29530)
15h-18h bain de forêt japonais (shinrin yoku) au Chaos de Mardoul
19h30-21h30 soirée contée et musicale à l’éco-lieu Ker Akènes
Le samedi 13 juin au Run Ar Puns (29150)
15h-18h balade sensorielle et botanique
19h30-21h30 soirée contée et musicale
Chaque activité peut être suivie individuellement, ou dans son ensemble comme une expérience immersive. Vous pouvez donc vous inscrire à une des activités ou à plusieurs.
Les activités sont ouvertes aux adultes et aux enfants accompagnés de leurs parents.
Chaque parcours fait moins de 2 km et est accessible à tous.
La participation est gratuite, mais il est nécessaire de réserver.
Vous trouverez tous les renseignements et les liens d’inscription sur le site de Terra Sylvia (voir lien en premier commentaire). .
Loqueffret 29530 Finistère Bretagne
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English :
L’événement Les Nuits des Forêts à Loqueffret. Loqueffret a été mis à jour le 2026-05-26 par OT MONTS D’ARREE YEUN ELEZ
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