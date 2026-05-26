Loqueffret

Les Nuits des Forêts à Loqueffret.

Loqueffret Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Les Nuits des forêts sont un événement national français ayant lieu cette année du 5 au 21 juin 2026. Ce festival invite le grand public à se mettre à l’écoute des vivants à travers des centaines d’événements gratuits, pour petits et grands partout en France.

Cette année, l’Association Terra Sylvia de Pleyben a le plaisir de participer à cet événement en collaboration avec Cœur de Chêne, le Run Ar Puns et l’éco-lieu Ker Akènes dans le Finistère.

On vous propose quatre rendez-vous

Le samedi 6 juin à Loqueffret (29530)

15h-18h bain de forêt japonais (shinrin yoku) au Chaos de Mardoul

19h30-21h30 soirée contée et musicale à l’éco-lieu Ker Akènes

Le samedi 13 juin au Run Ar Puns (29150)

15h-18h balade sensorielle et botanique

19h30-21h30 soirée contée et musicale

Chaque activité peut être suivie individuellement, ou dans son ensemble comme une expérience immersive. Vous pouvez donc vous inscrire à une des activités ou à plusieurs.

Les activités sont ouvertes aux adultes et aux enfants accompagnés de leurs parents.

Chaque parcours fait moins de 2 km et est accessible à tous.

La participation est gratuite, mais il est nécessaire de réserver.

Vous trouverez tous les renseignements et les liens d’inscription sur le site de Terra Sylvia (voir lien en premier commentaire). .

Loqueffret 29530 Finistère Bretagne

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Les Nuits des Forêts à Loqueffret. Loqueffret a été mis à jour le 2026-05-26 par OT MONTS D’ARREE YEUN ELEZ