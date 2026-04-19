La Motte-en-Champsaur

Les Nuits des Forêts

Hameau de Molines La Motte-en-Champsaur Hautes-Alpes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

À l’occasion de la Nuit des forêts venez participer à des animations nature ludique et artistique en milieu forestier. Une fête et une découverte pour grands et petits, en pleine nature.

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Hameau de Molines La Motte-en-Champsaur 05500 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 84 28 22 32 assolesmoutencs@gmail.com

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English :

For Forest Night, come and take part in fun and artistic nature activities in the forest. A celebration and discovery for young and old, in the heart of nature.

L’événement Les Nuits des Forêts La Motte-en-Champsaur a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de Tourisme du Champsaur Valgaudemar