Les Nuits des Forêts La Motte-en-Champsaur
Les Nuits des Forêts La Motte-en-Champsaur samedi 20 juin 2026.
La Motte-en-Champsaur
Les Nuits des Forêts
Hameau de Molines La Motte-en-Champsaur Hautes-Alpes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
À l’occasion de la Nuit des forêts venez participer à des animations nature ludique et artistique en milieu forestier. Une fête et une découverte pour grands et petits, en pleine nature.
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Hameau de Molines La Motte-en-Champsaur 05500 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 84 28 22 32 assolesmoutencs@gmail.com
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English :
For Forest Night, come and take part in fun and artistic nature activities in the forest. A celebration and discovery for young and old, in the heart of nature.
L’événement Les Nuits des Forêts La Motte-en-Champsaur a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de Tourisme du Champsaur Valgaudemar