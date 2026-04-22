Cagnes-sur-Mer

Les Nuits d’été à l’Hippodrome Meeting hippique d’été

Hippodrome de la Côte d’Azur Cagnes-sur-Mer Alpes-Maritimes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-07-08

2 mois de festivités, de sport, de moments à partager à l’Hippodrome de la Côte d’Azur

Au plus près des pistes, venez vivre le spectacle des courses ! courses de trot

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Hippodrome de la Côte d’Azur Cagnes-sur-Mer 06800 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 02 44 44 contact@hippodrome-cotedazur.com

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English : Summer Nights at the Hippodrome Summer Horse Meeting

2 months of festivities, sport and fun at the Hippodrome de la Côte d’Azur

Close to the track, come and enjoy the spectacle of the races! trotting races

L’événement Les Nuits d’été à l’Hippodrome Meeting hippique d’été Cagnes-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme Métropolitain Nice Côte d’Azur