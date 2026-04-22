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Les Nuits d’été à l’Hippodrome Meeting hippique d’été Cagnes-sur-Mer

Les Nuits d’été à l’Hippodrome Meeting hippique d’été Cagnes-sur-Mer mercredi 8 juillet 2026.

Adresse : Hippodrome de la Côte d'Azur

Ville : 06800 Cagnes-sur-Mer

Département : Alpes-Maritimes

Début : mercredi 8 juillet 2026

Fin : samedi 22 août 2026

Tarif :

Cagnes-sur-Mer

Les Nuits d’été à l’Hippodrome Meeting hippique d’été

Hippodrome de la Côte d’Azur Cagnes-sur-Mer Alpes-Maritimes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08
fin : 2026-08-22

Date(s) :
2026-07-08

2 mois de festivités, de sport, de moments à partager à l’Hippodrome de la Côte d’Azur
Au plus près des pistes, venez vivre le spectacle des courses ! courses de trot
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Hippodrome de la Côte d’Azur Cagnes-sur-Mer 06800 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 02 44 44  contact@hippodrome-cotedazur.com

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English : Summer Nights at the Hippodrome Summer Horse Meeting

2 months of festivities, sport and fun at the Hippodrome de la Côte d’Azur
Close to the track, come and enjoy the spectacle of the races! trotting races

L’événement Les Nuits d’été à l’Hippodrome Meeting hippique d’été Cagnes-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme Métropolitain Nice Côte d’Azur

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